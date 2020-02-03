РИАМО - 3 фев. Схема движения транспорта временно изменится в пяти административных округах Москвы, сообщается на сайте мэра столицы.

Ограничения коснутся Центрального, Северо-Восточного, Юго-Восточного, Восточного, Северного округов.

«Ограничения связаны с ремонтом и прокладкой инженерных сетей. Водителям рекомендуется заранее учитывать изменения при планировании маршрута», – говорится в сообщении.

В связи с проведением работ на инженерных сетях до 20 марта круглосуточно ограничено движение по одной полосе на участке улицы Большая Ордынка от дома 52 до дома 50, строения 2. Аналогичные ограничения введут на пересечении улицы Большая Ордынка и 1-го Казачьего переулка с 22 марта по 10 апреля, а с 11 по 13 апреля – в районе дома 48 на Большой Ордынке.

До 27 марта ограничено движение по одной полосе на участке от дома 49 по Сущевскому Валу до пересечения с 1-й Ямской улицей. До 15 апреля ограничено движение по одной полосе и организовано приоритетное право проезда от дома 3/7 по 1-й Ямской улице до дома 49, строения 2, по Сущевскому Валу.

Движение по одной полосе на Октябрьской улице в районе дома 53 по улице Сущевский Вал ограничат с 10 марта по 15 апреля. С 18 мая по 30 июня будет действовать ограничение по одной полосе на участке 1-й Ямской улицы в районе пересечения с Сущевским Валом.

До 11 июня круглосуточно ограничено движение по двум полосам от дома 5, строения 1, по Новоостаповской улице до дома 78/14, строения 10, по 1-му Дубровскому проезду. Проезжую часть расширят для удобства водителей на время работ.

С 20 января по 25 апреля и с 12 по 30 мая на Измайловском проспекте круглосуточно будут действовать ограничения по одной полосе: на участке 5-й Парковой улицы от дома 69/2 по Измайловскому проспекту до дома 5, корпуса 2, по 5-й Парковой улице; на участке 6-й Парковой улицы от Первомайской улицы до Нижней Первомайской улицы; на участке от дома 8 по Нижней Первомайской улице до 6-й Парковой улицы; на участке 6-й Парковой улицы в районе пересечения с Нижней Первомайской улицей.

Также вводят ограничения: на участке от дома 8 по 6-й Парковой улице до Заводского проезда; на участке Заводского проезда от 6-й Парковой улицы до 5-й Парковой улицы; на участке 6-й Парковой улицы от Заводского проезда до Измайловского проспекта; в районе дома 15 по 6-й Парковой улице; в районе дома 2 по Нижней Первомайской улице.

На Рассветной аллее ограничат движение по одной полосе на следующих участках: до 7 февраля — в районе дома 18д, строения 2, по Кусковской улице; с 8 по 13 февраля — в районе дома 22г, строения 2, по Кусковской улице; с 14 по 16 февраля — в районе дома 22г, строения 4, по Кусковской улице.

Аналогичные ограничения вводятся: с 16 по 29 февраля — на участке Рассветной аллеи от дома 64, строения 10, по 2-й Владимирской улице до дома 41 по Рассветной аллее; с 1 по 2 марта — на Рассветной аллее в районе дома 2 по улице Новотетерки; с 3 по 5 марта, с 6 по 12 марта — в районе дома 10 по Рассветной аллее; с 13 по 31 марта — на участке Рассветной аллеи от дома 66, строения 4, по Перовской улице до дома 5а по Рассветной улице; с 1 по 13 апреля — в районе дома 5 по Рассветной аллее. С 7 по 10 апреля транспорт здесь будет двигаться в режиме приоритетного права проезда. В остальные дни будут организованы временные уширения.

На севере города ограничения вводятся на следующих участках: с 3 по 16 февраля, с 20 по 27 февраля — на улице Зарянова от Бескудниковского бульвара до дома 49, корпуса 2, по Керамическому проезду; с 01:30 до 05:30 с 17 по 19 февраля на участке улицы Святослава Федорова в районе дома 29, корпуса 1, по Бескудниковскому бульвару; с 01:30 до 05:30 с 20 февраля по 14 марта в Рогачевском переулке от Бескудниковского переулка до дома 28 по Селигерской улице.

Кроме того, ограничения вводятся с 01:30 до 05:30 с 15 по 19 марта и с 6 по 12 апреля на участке Селигерской улицы от Коровинского шоссе до дома 34; с 01:30 до 05:30 с 14 по 20 апреля в районе дома 7, строения 3, по Пяловской улице; с 01:30 до 05:30 с 21 апреля по 2 июня на участке Дегунинской улицы от дома 1, корпуса 1, до дома 6; с 01:30 до 05:30 с 21 по 23 апреля на участке Проектируемого проезда №6191 в районе дома 3, корпуса 2, строения 1, по Коровинскому шоссе.

С 16 по 23 мая круглосуточно ограничат движение от дома 24 до дома 28 по Путевому проезду, а с 24 по 28 мая круглосуточные ограничения введут от дома 4 до дома 26 по улице Бегичева.