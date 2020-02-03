РИАМО - 3 фев. Восьмого февраля на военном полигоне «Алабино» в Подмосковье стартует зимняя «Гонка героев», организаторы которой выйдут на маршрут вместе с участниками соревнований, сообщила руководитель проекта «Лига героев» Ксения Шойгу.

Проект посвящен организации забегов с препятствиями в России.

«Мы достраиваем большое количество препятствий. Я уверена, что новая локация в зимнем варианте понравится (участникам - ред). <…> В этом году у нас бегут все начальники департаментов. Те люди, которые продают билеты на гонку, которые занимаются конструкциями, организовывают площадку, занимаются дизайном и разработкой всего внешнего облика мероприятия. И, конечно, я тоже приму участие», - сказала Шойгу в интервью телеканалу «Москва 24».

По ее словам, это дает возможность организаторам проверить на себе все этапы трассы, оценить изнутри, а не со стороны все особенности подготовленного маршрута. Шойгу также добавила, что новые препятствия стали гораздо интереснее для прохождения в составе команды.