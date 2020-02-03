РИАМО - 3 фев. Власти Подмосковья рекомендуют воздержаться от использования на охоте незарегистрированного метательного стрелкового оружия, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Федеральный закон, разрешающий охотникам стрелять дичь из лука и арбалета, вступил в силу в конце января.

«С 1 февраля в угодьях региона уже можно охотиться из лука или арбалета. Но для такой охоты необходимо получить ряд специальных разрешений. Управление Госохотнадзора министерства во избежание конфликтных ситуаций в первую очередь рекомендует воздержаться от применения при осуществлении охоты не зарегистрированного в установленном порядке метательного стрелкового оружия», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Он добавил, что к охотничьей метательной стрелковой амуниции отнесено такое оружие, как лук или арбалет. Разин подчеркнул, что правила охоты не устанавливают требований к использованию этого вида оружия. В то же время есть норма о необходимости регистрации охотничьего метательного стрелкового оружия в территориальном органе федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия. Регистрировать нужно по месту жительства владельца в двухнедельный срок со дня покупки оружия.

При этом сейчас порядок регистрации этого вида оружия не определен.

Охотничье метательное стрелковое оружие имеют право приобретать граждане РФ, у которых есть охотничьи билеты и разрешение федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия, или его территориального органа на хранение и ношение охотничьего оружия.