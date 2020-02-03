РИАМО (БАЛАШИХА) – 3 фев. Свыше 6 тысяч детей прошли оздоровительную программу в реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Росинка» в Балашихе в минувшем году, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

В понедельник Ефимов с рабочим визитом посетил Балашихинский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Росинка». Он осмотрел лечебные кабинеты и группы дневного пребывания, пообщался с врачами и педагогами центра.

«В 2019 году «Росинка» помогла восстановить здоровье более 6 тысячам ребятишек. Важно, что помимо оздоровительных процедур ребята могут готовиться к школе, получать профессиональные навыки, родители детишек – психологическую поддержку, а через портал «Дар» – материальную помощь на приобретение лекарств, специального оборудования, которое так необходимо для этих семей», – сказал Ефимов.

Директор учреждения Ольга Садилова рассказала о работе центра и показала уникальное оборудование, на котором проходят реабилитацию дети с врожденными заболеваниями. Она отметила, что Единая служба сопровождения детей-инвалидов Московской области «Дар», которая помогает семьям в сборе материальной помощи, поиске учреждений для оказания специализированных услуг, приобретении технических средств реабилитации и получении путевок – одно из важных направлений центра.

Около 50 ребят получают помощь в стационаре и порядка 30 – посещают врачей амбулаторно вместе с родителями. Специалисты центра предоставляют комплекс реабилитационных услуг детям и подросткам с различными видами патологий: бронхолегочной, нервной, сердечно-сосудистой, мочеполовой и костно-мышечных систем, органов пищеварения расстройствами поведения и врожденными аномалиями.

«Помимо социально-медицинского направления для ребят старшего возраста работает учебный центр профориентации и реабилитации «Маяк», в специально оборудованных классах которого можно получить знания и опробовать свои силы в рукоделии, кулинарии, швейном и гончарном деле», – пояснила Садилова.

В конце встречи Садилова поблагодарила депутата за внимание и помощь центру и пригласила на 25-летие «Росинки» в феврале.