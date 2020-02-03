РИАМО - 3 фев. В 2020 году на территории столицы запланированы 17 масштабных городских фестивалей, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

С первого февраля на Новом Арбате возобновил свою работу фестиваль для любителей книг и чтения «Букинист». Он продлится почти целый год – до 6 декабря. Гостей ждут творческие мастер-классы, встречи с писателями и огромный выбор различной литературы.

«Через три недели после окончания «Путешествия в Рождество» стартует «Московская Масленица», она продлится с 21 февраля по 1 марта. На площадках по всему городу гости смогут посмотреть театрализованные представления, поучаствовать в кулинарных и ремесленных мастер-классах и попробовать блины со всевозможными начинками», – говорится в материале.

Весной москвичей и туристов ждут фестивали, посвященные творчеству, благотворительности и истории: «Золотая Маска в городе» (март-апрель), «Крымская весна» (18-22 марта), «Пасхальный дар» (17-26 апреля), «Николин день» (15-24 мая) и «Московская весна A Cappella» (28 мая-7 июня).

В летнем расписании «Московских сезонов» – День России (12 июня), День Государственного флага РФ (21-22 августа), «Времена и эпохи» (с 12 по 21 июня), «Цветочный джем» (22 августа по 6 сентября, выставочные сады будут открыты с 19 июля). «Мировые балетные каникулы» этим летом пройдут на ВДНХ со 2 по 5 июля. Фестиваль современной уличной культуры «Ритм моего города» состоится с 10 по 23 августа.

Осеннюю программу откроет масштабный День города Москвы (5-6 сентября). Фестиваль «Золотая осень» и спецпроект «Рыбная неделя в Москве» пройдут со 2 по 11 октября. День народного единства продлится с 4 по 8 ноября.

Традиционное «Путешествие в Рождество» начнется с 11 декабря и завершится 10 января 2021 года.

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