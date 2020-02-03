РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 фев. Жители ряда домов в подмосковном Красногорске останутся без водоснабжения 5 февраля, сообщается на официальном сайте АО «Водоканал».

«Пятого февраля с 9:00 до 12:00 будет отключена подача воды: без ГВС и ХВС – улица Братьев Горожанкиных, дома №№2, 4, 6, 8, 10, улица Ленина, дома №№22, 22А, 24, 24А, 26, 26А, 28, 30; без ГВС - налоговая инспекция; без ХВС - улица Ленина, дома №№30А, 30Б», - говорится в сообщении.

В материале добавляется, что отключение связано с ремонтными работами.