РИАМО - 3 фев. Кантемировскую улицу, проходящую в столичных районах Москворечье-Сабурово и Царицыно Южное, реконструируют на участке от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Будут оборудованы новые остановки общественного транспорта, а также переустроена система уличного освещения и электрические сети. Работы планируется завершить за три месяца с учетом подготовительного периода», — отметил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

На дороге сделают разметку и установят новые знаки. Также будет оборудована дождевая канализация. Опоры освещения и дорожных знаков оклеят специальной светоотражающей пленкой.

Для безопасного движения пешеходов обустроят огороженные тротуары и регулируемые наземные переходы. Для маломобильных жителей установят наземные тактильные указатели.

Ширина проезжей части Кантемировской улицы составит около 15 метров, а тротуаров – более 2,2 метра с обеих сторон. Движение будет организовано по двум полосам в каждом направлении.

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