РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 фев. Жителям дома №20 по улице Речной и улицы Садовой в деревне Путилково подмосковного Красногорска рекомендовали кипятить воду из-под крана 4 февраля, сообщается на официальном сайте АО «Водоканал».

«Четвертого февраля с 9:30 до 15:00 вода по адресам: улица Речная, дом №20 и деревня Путилково, улица Садовая будет подаваться с повышенной мутностью. Воду рекомендуется кипятить», - говорится в сообщении.

В это время на водопроводных сетях будут проводить ремонтные работы.