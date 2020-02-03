РИАМО - 3 фев. Из-за постороннего предмета на маршруте второго Московского центрального диаметра и Рижского направления Московской железной дороги поезда следуют с увеличенными интервалами, железнодорожники прилагают все усилия, чтобы ввести движение в график, сообщается в Twitter-аккаунте Центральной пригородной пассажирской компании.

«Поезда на МЦД-2 и Рижском направлении из-за постороннего предмета, мешающего проезду, следуют с увеличенными интервалами в направлении области со стороны Подольска», — говорится в сообщении.

Железнодорожники прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее ввести движение в график.

Как уточняется в сообщении пресс-службы МЖД, в 17:30 машинист пригородного поезда, следовавшего по участку Курский вокзал – Каланчевская в сторону станции Нахабино, заметил свисающий элемент расположенного над путями предмета, который мешает проезду.

Движение по первым двум маршрутам МЦД запустили в ноябре.