РИАМО - 3 фев. Трех молодых ученых - психолога, физика и биолога - наградили премиями президента России за их исследования и разработки, сообщает Федеральное агентство новостей.

Доктор психологических наук, завкафедрой психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ Александр Веракса был награжден премией за лонгитюдное кросс-культурное исследование когнитивного развития детей дошкольного и школьного возраста.

«Еще одним лауреатом стал доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник ИТМО Сергей Макаров», - говорится в материале.

Он разработал новую платформу для наноразмерной оптической техники. Его базой стала полупроводниковая нанофотоника.

Еще одну премию вручили кандидату биологических наук, замдиректору по науке Приволжского исследовательского медицинского университета Марине Ширмановой. Она провела исследование онкологических процессов с помощью методов флуоресцентного биоимиджинга in vivo.

С 2008 года молодым ученым вручают премию главы государства за заслуги в научной сфере, создание новых видов техники и технологий, которые связаны с инновационным развитием экономики и социальной области, обеспечением оборонительной способности страны.