РИАМО - 3 фев. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова пообещала поддерживать в дальнейшем семью детей, которых отец бросил в аэропорту Шереметьево, детский омбудсмен отметила, что аппарат уполномоченного останется на связи с родными мальчиков.

Ранее в аэропорту Шереметьево мужчина оставил двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения. Он написал записку, в которой рассказал, что причиной этого поступка стало тяжелое финансовое положение. После этого он улетел в Ростов-на-Дону. В отношении мужчины возбудили уголовное дело и объявили его в розыск. Впоследствии отец сам сдался полиции. Два мальчика будут воспитываться в семье бабушки.

«По поручению губернатора (Подмосковья - ред.) Андрея Юрьевича Воробьева мы отправились в Комсомольск-на-Амуре вместе с нашими местными коллегами, чтобы оценить обстановку, ситуацию в семье. Мы должны были выяснить, в чем нуждается семья, чем можно помочь и как поддержать в такой непростой период. На бабушке и дедушке сейчас лежит огромная ответственность за детей. И они это прекрасно понимают», — сказала Мишонова.

Она также поблагодарила губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и своих коллег из Хабаровска и Комсомольска-на Амуре, которые вместе с аппаратом детского омбудсмена Подмосковья решали поочередно все задачи.

«Дали нам возможность познакомиться с учителями, с психологами, с логопедом, с воспитателем группы в детском саду. Дали нам возможность посмотреть, как будет устроен быт детей, их досуг и дополнительное образование, какие кружки и секции они могут получать. Поэтому я выражаю огромную благодарность за содействие и участие. Мы сделали все, что могли, и продолжаем оставаться на связи», — добавила Мишонова.

Она рассказала, что в понедельник был первый школьный день и Влад пошел учиться, а Ваня привыкает к детскому саду.

«Мы будем поддерживать эту семью и по мере возможности участвовать в жизни детей», — заключила детский омбудсмен Подмосковья.