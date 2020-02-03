РИАМО – 3 фев. Партия «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект об инициативном («народном») бюджетировании, который даст гражданам возможность самим решать, на что в первую очередь потратить деньги местного бюджета, сообщает Газета.ru.

«Людям на местах виднее, что нужно изменить, чтобы жизнь в их населенном пункте стала комфортнее», – сказал секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

Он напомнил, что президент РФ поручил в пять раз увеличить финансирование проектов, предложенных жителями.

Турчак подчеркнул, что законопроект во многом направлен на решение этой задачи.