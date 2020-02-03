РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 3 фев. В подмосковном Красногорске с 1 февраля родители записали свыше 1,8 тысячи детей в первые классы школ, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Более 1,8 тысячи первоклассников записали родители в школы Красногорска. Первого февраля в Подмосковье стартовала запись детей в первые классы», – говорится в сообщении.

Заявления на зачисление детей могут подавать граждане, имеющие регистрацию по закрепленной территории за образовательным учреждением. Прием документов осуществляется через региональный портал «Госуслуги». Для завершения регистрации родителям необходимо представить в школу оригиналы документов, после чего директор издает приказ о зачислении первоклассника.

«До конца июня запись будет вестись по территориальному признаку. С 1 июля при наличии свободных мест записать ребенка можно будет в любую понравившуюся школу», – заключается в материале.