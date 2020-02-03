РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 3 фев. Свыше 130 детей с тяжелыми патологиями развития учатся по специальным индивидуальным программам в образовательном центре «Созвездие» подмосковного Красногорска, сообщил директор центра Сергей Сюрин.

Глава горокруга Эльмира Хаймурзина в понедельник провела встречу с руководителями общественных организаций и объединений социальной сферы. Она рассказала об основных итогах деятельности администрации в 2019 году и о том, какие задачи в округе поставлены в свете ежегодного обращения губернатора к жителям Подмосковья. Перед началом мероприятия Сюрин провел для гостей экскурсию по центру.

«Более 130 детей с тяжелыми множественными нарушениями развития проходят обучение в нашем центре. Это те дети, которые раньше сидели дома. Сегодня у нас есть отделение отдельного вариативного образования, где «тяжелые» дети учатся как в режиме индивидуального сопровождения, так и, с этого года, в классах, которые работают по специальным индивидуальным программам развития», – сказал Сюрин.

Он отметил, что речь идет, в том числе, о детях с тяжелой степенью умственной отсталости. Среди прочего они учатся в центре основным навыкам самообслуживания.

Центр «Созвездие» работает в Красногорске 15-й год. Здесь дети с особыми педагогическими потребностями из Красногорска и других городов области получают медико-социальную и психолого-педагогическую помощь. В сентябре 2019 года центр переехал в новое здание, построенное за счет средств муниципального бюджета. Оснастили центр при поддержке губернатора Московской области.

«Наша школа самая крупная в России и Московской области. У нас около 500 детей обучаются по разным адаптированным программам. Это серьезная, кропотливая работа. Мы хотим создать на территории округа первую в России единую систему сопровождения детей с момента раннего развития, то есть с ноля лет, до момента получения рабочей профессии», – подчеркнул Сюрин.

Он добавил, что в центре открыли первое в стране специально адаптированное для детей с особыми образовательными потребностями отделение профессионально-трудовой адаптации. Студенты могут здесь освоить рабочие профессии: повар, парикмахер, слесарь по ремонту автотранспортных средств. В отделении обучаются порядка 30 студентов.