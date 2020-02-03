РИАМО - 3 фев. На 91-м году жизни в столице умер советский и российский историк Валентин Янин, который занимался исследованием Новгородской Руси, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Янин был выдающимся исследователем Новгородской Руси и берестяных грамот, входил в Российскую академию наук. Ученую степень доктора наук он получил после защиты работы «Новгородские посадники» в 1963 году», – говорится в сообщении.

Он написал свыше 700 книг и статей по истории, руководил Новгородской археологической экспедицией. Кроме тог, Янин первым из историков начал использовать берестяные грамоты как источник информации.