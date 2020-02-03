РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 фев. Директор балашихинского культурно-досугового центра «Подмосковные вечера» Наталья Алексеева вошла в пятерку лучших руководителей учреждений культуры Московской области за 2019 год, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Заслуженный работник культуры Московской области Наталья Алексеева – руководитель КДЦ «Подмосковные вечера» с момента основания учреждения. Ее профессиональный стаж составляет более 20 лет.

«Наталья Николаевна всегда стремится к новым рубежам, никогда не останавливается и умеет решать большие задачи. Она профессионал и абсолютно заслуженно вошла в пятерку лучших директоров учреждений культуры Подмосковья», — сказала начальник отдела культуры, художественного образования и туризма администрации Балашихи Марина Чернова.

Она добавила, что по итогам рейтинга Алексеева заняла четвертое место среди 900 человек.

Алексеева отметила, что руководителем нельзя родиться, а стать им не так просто, он должен постоянно учиться, быть ответственным, разрабатывать стратегию продвижения учреждения.

«Лично я стараюсь никогда не сидеть на месте, развиваться, участвовать в разных проектах. Культурная жизнь в Балашихе бьет ключом и не дает унывать. Мне приятно, что управление культуры Балашихи всегда поддерживает наши проекты и предложения – это очень здорово. И занять в рейтинге четвертое место – это достойный результат», – пояснила Алексеева.

Всего в 2019 году клуб провел более 400 мероприятий, которые посетили около 70 тысяч жителей округа. Кроме того, центр присоединился к программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие» и предоставил площадку для проведения занятий для старшего поколения Балашихи.

КДЦ «Подмосковные вечера» открылся в 1998 году, его посещают более 600 человек в возрасте от 3 до 80 лет. Здесь проводят уроки хореографии и живописи, обучают игре на музыкальных инструментах, а также работают театральные и вокальные студии.