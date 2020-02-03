РИАМО - 3 фев. Подмосковные аграрии представят свои достижения на международной выставке профессионального животноводства и птицеводства в России «АгроФарм», которая пройдет с 4 по 6 февраля на ВДНХ, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства Московской области.

В выставке примут участие более 50 предприятий и животноводческих организаций Подмосковья, а также ведущие ученые региона и сотрудники Минсельхозпрода области.

«Это уже вторая крупная выставка в этом году, где подмосковные аграрии продемонстрируют современные технологии в животноводстве и племенном деле. Более 50 наших предприятий планируют участие в семинарах, форумах и экспозиции племенных животных», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

По его словам, акцент будет сделан на использование цифровых технологий в отрасли и новые формы поддержки животноводства в регионе

Деловую программу выставки откроет форсайт-сессия «Сельское хозяйство России 2020–2025: взгляд в будущее». В течение трех дней научно-практические конференции, круглые столы, семинары и практические сессии пройдут при участии ведущих российских и зарубежных экспертов. Гости и участники выставки увидят новейшую сельскохозяйственную технику, примут участие в практических мастер-классах и выездном бизнес-туре.

«Наши сельхозпроизводители, поставщики оборудования и технологий везут лучшие образцы продукции. Подмосковные племенные заводы продемонстрируют инновационные разработки и современные решения в сфере животноводства, поделятся опытом в области генетики и селекции, ветеринарных исследованиях и кормопроизводстве», – подчеркнул министр.

Племзаводы Московской области представят на экспозиции разные породы скота, в числе которых коровы молочных и мясных пород, быки, овцы, козы, а также кролики и птицы.

Специально для выставки устанавливается выводной круг «Ринг АгроФарм», где пройдут демонстрации племенных животных. Здесь состоится первая в России презентация коз молочного и мясного направления австралийской селекции, которую проведет судья высшей категории Австралийской коллегии судей (DGSA) Сигер Сьюзен Лоррейн.

Впервые на «АгроФарм» будут организованы бизнес-миссии для фермеров. Кроме того, на выставке по итогам конкурсной программы будут отмечены лучшие разработки в сфере животноводства.