РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 фев. Руководители предприятий подмосковных Люберец смогут задать интересующие вопросы по телефону горячей линии для предпринимателей, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

Первого февраля в Подмосковье заработала горячая линия для предпринимателей, ее специалисты оказывают поддержку и консультацию по вопросам ведения бизнеса. Предприниматели могут задать вопрос по короткому номеру 0150.

«Руководители предприятий, расположенных на территории Подмосковья, инвесторы, планирующие открыть свое дело в регионе, - любой может получить помощь и поддержку по телефону горячей линии, открытой министерством инвестиций и инноваций Московской области», - сказал Ружицкий.

Короткий номер 0150 в будние дни работает с 9:00 до 18:00. В нерабочее время бизнесмены могут отправить свое обращение и контакты по электронной почте: 0150@mosreg.ru.