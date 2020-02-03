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РИАМО
, Пелагия Тихонова
31 января в Московской торгово-промышленной палате в центре Москвы состоялось открытие выставки московского художника Ольги Шараповой и одновременно – презентация нового выставочного пространства. Корреспонденты РИАМО побывали на вернисаже, чтобы увидеть полотна и расспросить художника о творчестве и любимых местах.Художник Ольга Шарапова: «Раньше я писала новости, а теперь пишу картины»>>
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РИАМО
, Пелагия Тихонова
Вечером в пятницу в актовом зале Московской торгово-промышленной палаты было не протолкнуться – любители живописи пришли поздравить художника Ольгу Шарапову с ее первой выставкой в этих стенах.
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РИАМО
, Пелагия Тихонова
Открывал выставку президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов. Затем гостей поприветствовала сама Ольга Шарапова. После небольшой официальной части гости отправились осмотреть и обсудить экспозицию.
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РИАМО
, Пелагия Тихонова
Особенный интерес у зрителей вызвала представленная вне официальной экспозиции подборка камерных работ художника.
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РИАМО
, Пелагия Тихонова
Среди них – графика, цветочные композиции и хорошо знакомые поклонникам творчества Ольги Шараповой городские пейзажи небольшого формата. Можно было полистать и каталог работ художника.
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РИАМО
, Пелагия Тихонова
Главная и самая приятная особенность вернисажей – возможность не только увидеть произведения искусства, но и обсудить их с самим автором. Обсуждение работ продолжалось несколько часов.
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РИАМО
, Пелагия Тихонова
Зрители активно обменивались мнениями о выставке, никого не оставившей равнодушным.
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РИАМО
, Пелагия Тихонова
Не обошлось и без импровизированных экскурсий – Ольга Шарапова рассказала интересующимся о местах, где родились представленные на выставке пейзажи, и своей любви к путешествиям.
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РИАМО
, Пелагия Тихонова
Основные сюжеты городских пейзажей Ольги Шараповой – маленькие европейские города с уютными узкими улочками, храмами и дворцами, а также Москва и российская провинция.
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РИАМО
, Пелагия Тихонова
Как призналась сама художник, больше всего ей по душе маленькие, скрытые от основных туристических потоков города Германии и Чехии, а также великолепная Италия, каждый уголок которой может служить сюжетом для картины.
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РИАМО
, Пелагия Тихонова
Среди городов, вдохновивших художника и представленных на полотнах, – Потсдам, Дрезден, Брно, Крумлов, Цюрих, Зальцбург, Эдоло.
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
Но вдохновляет Ольгу и российская провинция – от Московской области до Константинова и Суздаля. Эти пейзажи, с избушками, заброшенными церквями и другими укромными уголками нашей страны, окруженными зеленью или засыпанными снегом, словно окутывают зрителя теплом и уютом.
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РИАМО
, Пелагия Тихонова
Экспозиция не ограничилась исключительно городским пейзажем: в нее попали также несколько цветочных натюрмортов.
На фото: художник Ольга Шарапова на открытии своей выставки в МТПП
©
РИАМО
, Пелагия Тихонова
Познакомиться с работами Ольги Шараповой на выставке «Европейские улицы» сможет каждый посетитель Московской торгово-промышленной палаты, а за анонсами следующих вернисажей можно следить на официальной странице МТПП.
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