РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 3 фев. Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов помог поставить многоквартирный дом на улице Ватутина в Подольске на кадастровый учет, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов на днях (31 января – ред.) провел очередной прием жителей Подольска. К нему записались 5 человек. Так, Рамиля Абдуллина пришла на прием не с проблемой, а с коллективной благодарностью за содействие в решении вопроса постановки на кадастровый учет дома №36, корпус 1, на улице Ватутина, в котором дольщики проживали без возможности регистрации, что создавало проблемы в социальной сфере», – говорится в сообщении.

Ранее депутат рассмотрел обращение жителей и в кратчайшие сроки помог поставить дом на кадастровый учет. 260 квартир, в которых проживают 800 человек, поблагодарили за содействие в решении проблемы. Помимо этого, Надежда Ткаченко обратилась к депутату за помощью в создании приюта для животных на территории Подольска.

Как пояснил замглавы администрации Подольска по строительному комплексу Петр Гапонов, который также участвовал в приеме, администрация готова помочь с предоставлением земельного участка под приют на льготных условиях, но на создание и содержание приюта нужны дополнительные средства. Также к депутату повторно обратились дольщики ЖК «Шепчинки» и жители из аварийного фонда поселка Быково.