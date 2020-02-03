РИАМО - 3 фев. В рамках роуд-шоу «Удобная Москва: как инвестировать в транспортно-пересадочные узлы» представили восемь лотов по коммерческой застройке и благоустройству ТПУ, говорится в сообщении пресс-службы комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства столицы.

«Победителям открытых конкурсов будут переданы в аренду земельные участки в составе восьми ТПУ: «Тимирязевская», «Тимирязевская-1», «Рязанская Терминал 1», «Кленовый бульвар», «Улица Дмитриевского 4», «Боровское шоссе 3», «Юго-Восточная», «Лианозово 2», - сказал заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Он добавил, что застройка транспортно-пересадочных узлов – это масштабные инвестиционные проекты, которые реализует город для развития транспортной и социальной инфраструктуры.

Порядка 790 миллионов рублей составляет минимальная совокупная стоимость восьми выставленных на торги лотов. Итоги открытых аукционов будут подведены уже в начале марта. Организатором мероприятия выступил департамент Москвы по конкурентной политике.

«Победители открытых конкурсов смогут вести коммерческую застройку на территории обозначенных ТПУ: построить многофункциональные, торговые, спортивные центры», - отметил руководитель департамента города по конкурентной политике Иван Щербаков.

По его словам, инвесторы должны создать полноценное общественное пространство, где пассажиры и жители близлежащих районов смогут совершать покупки, приезжать в офисы и получать все необходимые сервисы.

Также большая работа была проделана в рамках публичных слушаний, в их ходе жители близлежащих домов поделились своим мнением, каких объектов инфраструктуры не хватает в районе.