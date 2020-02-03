РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 фев. Спортсмены подмосковных Люберец завоевали семь золотых медалей на открытом Кубке Подмосковья по карате, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В минувшие выходные в городском округе Пушкино прошел открытый Кубок Московской области по карате имени святителя Николая Японского.

«От городского округа Люберцы в соревнованиях принимали участие воспитанники клуба «Держава» и клуба восточных единоборств Красковского культурного центра. По итогу встречи у люберчан семь золотых и семь бронзовых медалей. Поздравляем!» – говорится в сообщении.

Всего за медали боролись 450 спортсменов из 28 городов России.