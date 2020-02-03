РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 фев. Многодетные семьи Подольска и жители с ограниченными возможностями здоровья 5 февраля смогут бесплатно покататься на коньках в Ледовом дворце «Витязь», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В Ледовом дворце «Витязь» в Подольске продолжается социальная программа «Добрый час». Она действует на основании распоряжения губернатора Московской области Андрея Воробьева и позволяет людям с ограниченными возможностями здоровья, пенсионерам, малообеспеченным и многодетным семьям бесплатно посещать каток, спортивный зал, теннисный корт. Для посещения «Доброго часа» при себе необходимо иметь документы, подтверждающие наличие льгот.

«Каждый посетитель самостоятельно определяет для себя и своего ребенка возможность нахождения на спортивных площадках, исходя из физического самочувствия и состояния здоровья, а также несет ответственность за свою безопасность при нахождении на них. Спортивный инвентарь администрация учреждения по данной программе не предоставляет и просит посетителей в рамках данной акции позаботиться о нем самостоятельно. Очередное занятие пройдет 5 февраля с 7:45 до 8:45 на главной арене», – говорится в сообщении.

Узнать подробности можно будет по телефонам: 8(496)765-40-23, 8(496)765-40-18. Цель бесплатной услуги – приобщить максимальное количество жителей к занятиям спортом, сделать их доступными, а также обеспечить загрузку спортивных объектов.