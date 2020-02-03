РИАМО - 3 фев. Биологи обнаружили следы пребывания бурого медведя на территории заказника «Участки лесов Глазовского лесничества» в подмосковном Можайском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Это еще раз доказало необходимость расширения территории заказника, на чем настаивает Минэкологии», - подчеркивается в материале.

Как отметил заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Дмитрий Куракин, проект реорганизации заказника подразумевает увеличение его площади почти в три раза.

«Сегодня эта территория испытывает возрастающее хозяйственное давление, в первую очередь, из-за интенсивного дачного строительства. Необходимы срочные меры для охраны ценных лесных сообществ и их обитателей», - подчеркнул Куракин.

Бурый медведь внесен в Красную книгу Московской области как вид, находящийся под угрозой исчезновения. Ранее берлоги и самки с детенышами встречались в Талдомском, Сергиево-Посадском округах, Шаховской, Серебряных Прудах, а также на территории государственного комплекса «Завидово».

Медведи в Подмосковье исчезли в 1920-х годах и вернулись лишь в 1970-х. Сегодня специалисты оценивают их численность в регионе в 10-15 особей.