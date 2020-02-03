РИАМО - 3 фев. Иностранных граждан, которые заразились коронавирусом, можно депортировать из России только по решению суда, сообщил юрист в области международного права Тимур Маршани.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в рамках противодействия распространению нового коронавируса 2019-nCoV из России на родину будут депортированы все иностранцы, у которых подтвердилась болезнь.

«Если существует угроза эпидемии, либо распространения инфекции в России, то мы можем запретить въезд иностранцев, а также депортацию из страны. Решение о депортации каждого конкретного человека принимается судом», - сказал Маршани в интервью радио Sputnik.

Он добавил, что депортация может ожидать иностранцев, являющихся носителями инфекции, лечения которой на территории страны нет.

Коронавирус нового типа начал распространяться в Китае в конце прошлого года. Заразившиеся новой инфекцией есть в разных странах мира. Всего заболели свыше 17 тысяч человек.

Выявлены два случая заражения 2019-nCoV в РФ. Россия закрыла границу с Китайской Народной Республикой.

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