РИАМО - 3 фев. По факту убийства 25-летнего мужчины на юге Москвы возбуждено уголовное дело, сообщила РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова.

Днем в понедельник в комнате хостела на Электролитном проезде обнаружили тело мужчины 1994 года рождения с колото-резаными ранами.

«Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). В настоящее время следователи работают на месте происшествия», – сказала Иванова.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.