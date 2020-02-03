РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 фев. Жители и гости подмосковного Красногорска 4 февраля смогут обследовать легкие и сделать УЗИ молочных желез в рамках мероприятий Всемирного дня борьбы с онкологическими заболеваниями, говорится в сообщении пресс-службы Красногорской горбольницы №1.

«Красногорская городская больница №1 присоединяется к проведению Всемирного дня борьбы с онкологическими заболеваниями. В этот день все желающие смогут пройти рентгенологическое исследование молочной железы и легких», – говорится в сообщении.

С 8:30 до 16:30 флюорографию можно будет пройти в поликлинике Красногорской горбольницы №1 по адресу: улица Карбышева, дом №4, и в филиале «Октябрьская» – улица Октябрьская, дом №17. В это же время в женской консультации КГБ №1 и в филиале «Октябрьская» можно будет пройти маммографию. При себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис.

«Расширение возможностей онкологической помощи – одна из приоритетных задач. Важнейшая составляющая работы – выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях. В этой связи руководство Красногорской городской больницы №1 отмечает важность проведения данного Всемирного дня и приглашает жителей округа пройти обследование в комфортных условиях КГБ №1», – отметила заместитель главного врача по абмулаторно-поликлинической службе Красногорской больницы №1 Наталия Литвинова.