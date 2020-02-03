РИАМО - 3 фев. В Москве впервые беговой сезон открывается зимой, забеги начнутся с 16 февраля, первые спортмероприятия в помещении, сообщается официальном на сайте мэра столицы.

«16 февраля участники старта «Скорость» попробуют свои силы на коротких и средних дистанциях (от 60 до 3 тысяч метров) в легкоатлетическом манеже НИУ МГСУ», - говорится в материале.

Самый массовый весенний забег «Апрель» на 5 километров пройдет 5 апреля. Спортсмены побегут вокруг спортивного комплекса «Лужники».

Благотворительный забег с собаками под названием «Быстрый пес» пройдет 18 апреля и 3 октября. Дистанция — 2 километра.

Забеги «Лисья гора», это классический кросс с кольцевой трассой в Битцевском лесу, пройдут 19 апреля и 4 октября. Москвичи насладятся живописными пейзажами и естественным природным рельефом трассы. Для участников подготовили дистанции от 2 до 8 километров.

Организаторы впервые проведут студенческий Кубок бегового сообщества в рамках соревнований «Скорость», «Апрель» и «Лисья гора». Студенты шести московских вузов поборются за почетные награды для своих учебных заведений на трех этапах.

Самый массовый забег страны на 21,1 километра состоится 31 мая, в его рамках тысячи бегунов примут участие в Московском полумарафоне. Маршрут пройдет по центральным улицам и набережным вблизи главных достопримечательностей города.

Также организуют спортивную выставку накануне крупнейших стартов сезона — Московского полумарафона и Московского марафона.

Ожидается, что в этом году в забегах примут участие более 120 тысяч спортсменов со всего мира.

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