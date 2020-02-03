РИАМО - 3 фев. В конце текущей недели в Подмосковье и столице температура может опуститься до -17 градусов, среднесуточная температура окажется ниже нормы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

До этого в Московском регионе сохранялась аномально теплая года. С 4 февраля начнется похолодание, которое будет сопровождаться ветром и снегом, на дорогах и тротуарах образуется гололедица. Так, 4 февраля ожидается небольшой снег, в течение суток в столице – минус 3-1 градус, в Подмосковье – минус 5 – 0. Скорость ветра составит 6-11 метров в секунду, днем порывы усилятся до 15 метров в секунду.

«В среду, 5 февраля, местами пройдет небольшой снег. При умеренном северо-западном ветре ночью похолодает в столице до минус 7-5 градусов, по области – минус 10-5 градусов. Днем в Москве – минус 5-3 градуса, в Подмосковье – минус 8-3», — говорится в сообщении.

Шестого февраля похолодание продолжится, местами пройдет небольшой снег. В Москве – минус 12-10 градусов, в центре – минус 9-7 градусов, в области – минус 15-10 градусов. Днем в столице – минус 6-4, в Подмосковье – минус 9-4.

Седьмого февраля ночью температура составит минус 15-10 градусов, днем — минус 12-7. 8 февраля сохранится такая же погода, местами пройдет небольшой снег: ночью будет минус 17-12, днем — минус 12-7.

К концу недели средняя температура опустится ниже нормы примерно на 2 градуса.