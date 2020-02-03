РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 фев. Врачи предупредили жителей Красногорска об опасности для здоровья переменчивой погоды, сопровождающейся скачками атмосферного давления, говорится в сообщении пресс-службы первой городской больницы.

«Температурные колебания, скачки атмосферного давления могут спровоцировать инсульт. В переменчивую погоду особенно страдают люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями», – говорится в сообщении.

Возможны ухудшения состояния у горожан, страдающих гипертонией, ишемической болезнью сердца, сосудистыми заболеваниями головного мозга.

«Головные боли, нестабильность артериального давления, головокружение и другая симптоматика именно в это время, когда идет смена погоды, наиболее выражены. Это особенно заметно на фоне увеличения количества обращений за медицинской помощью к участковым терапевтам, в приемное отделение стационара. Возраст пациентов различен, от 30 лет и старше», – отметил заведующий неврологическим отделением Красногорский городской больницы №1 Максим Сутормин.

В переменчивую погоду пациентам с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний нужно особенно внимательно относиться к своему здоровью. К группе риска относятся люди с повышенной массой тела, с гиперхолестеринемией (аномальное повышение уровня холестерина в крови), с гипертонией, ведущие малоподвижный образ жизни, зависимые от табака и алкоголя.

«Пациентам, которые входят в зону повышенного риска, необходимо утром и вечером контролировать артериальное давление, измерять пульс и записывать эти данные», – рекомендовал Сутормин.

По его словам, следить за состоянием своего здоровья важно, так как в практике врача были случаи, когда пациенты с повышенной массой тела и гиперхолестеринемией, гипертонией не обращали внимание на головные боли, не контролировали гемодинамические показатели. На фоне гипертонического криза у них повышалось давление и нередко это осложнялось развитием инсульта.

«Также к состоянию своего здоровья стоит прислушаться пациентам, у родителей которых есть гипертония, или родители которых перенесли инфаркт или инсульт, так как наследственность среди этой патологии в настоящий момент рассматривается как предрасполагающий фактор», – добавил Сутормин.

В заключение горожанам рекомендовали проходить диспансеризацию, чтобы выявить факторы риска.