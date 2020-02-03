РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 фев. Жительница подмосковного Красногорска, страдающая онкологическим заболеванием, сможет получить необходимый противоопухолевый препарат до 6 февраля, говорится в сообщении пресс-службы Минздрава Московской области.

Ранее жительница города сообщила корреспонденту «РИАМО в Красногорске», что ее бабушка, страдающая онкологическим заболеванием, не может получить препарат «Иксазомиб». Дорогостоящий препарат пациентке красногорского онкодиспансера выписали в МОНИКИ в декабре минувшего года, однако, в аптеку медучреждения он не поступил.

«Документы на обеспечение пациента препаратом «Иксазомиб» в Минздрав МО поступили 22 января 2020 года. В настоящий момент сформирована заявка на обеспечение пациента данным лекарственным препаратом. Препарат имеется в наличии и находится на складе, будет поставлен до 6 февраля в аптечную организацию по месту прикрепления пациента к медорганизации. С пациентом свяжутся и пригласят на прием к врачу для выписки рецепта», – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что 21 января пациентку обеспечили препаратом «Ревлимид».

Оба препарата относятся к противоопухолевым средствам.