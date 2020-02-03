РИАМО (МЫТИЩИ) - 3 фев. На минувших выходных молодогвардейцы Мытищ совместно с управлением по работе с молодежью администрации округа навестили ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ) Валентину Гамаюнову, сообщается на сайте администрации горокруга.

В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне «Молодая Гвардия» Московской области проводит акцию «Выходные с ветераном».

«Молодогвардейцы городского округа Мытищи совместно с управлением по работе с молодежью администрации округа приняли участие в акции и навестили ветерана Великой Отечественной войны Валентину Гамаюнову. Несмотря на свой возраст и пережитое тяжелое время, Валентина Михайловна очень активная, деятельная и жизнерадостная. Молодые люди побеседовали с ветераном, подарили ей букет цветов и пожелали здоровья и долгих лет жизни», – говорится в сообщении.

Валентина родилась в Саратовской области. Когда началась война, ей было 12 лет. В летний период она вместе со взрослыми работала в колхозе, а в зимний период ухаживала за ранеными в госпитале. При этом училась в школе и занималась с отстающими учениками.

В 16 лет окончила педагогическое училище и работала в сельской школе завучем начальных классов, а также преподавателем русского языка и литературы.

После войны Валентина Михайловна с мужем переехала в Мытищи. Окончив педагогический институт, работала учителем в школах №№10 и 14. Общий стаж ее педагогической деятельности составляет 43 года. После выхода на пенсию Валентина Михайловна занялась общественной работой, став членом ветеранской организации учителей округа Мытищи, а через некоторое время возглавила эту организацию.