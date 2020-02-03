РИАМО - 3 фев. В подмосковном Серпухове на территории бывшей ситценабивной фабрики режиссер Антон Маслов начал съемки комедийного фантастического сериала «Вампиры средней полосы», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«По сценарию действие разворачивается в Смоленске, где на протяжении многих лет живут вампиры. Они не показываются людям, ведут неприметный образ жизни и соблюдают законы, за которыми следят хранители», - говорится в сообщении.

Однако в один момент жизнь героев оказывается под угрозой, как и существование всей мирной нечисти.

Главную роль в сериале исполняет Михаил Ефремов. Вместе с ним снимаются Татьяна Догилева, Екатерина Кузнецова, Артем Ткаченко, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарев и Глеб Калюжный.

Сериал включает экшн-сцены, которые снимают с участием каскадеров, также создатели работают над спецэффектами. Уже отсняты кадры с парением над землей, падением из окон и передвижением автомобилей с помощью силы мысли.

Картина снимается в ночное время, для этого на фабрике установили несколько мощных световых приборов, которые видно из разных частей Серпухова.

Дата премьерного показа комедийного сериала пока неизвестна.