РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 фев. Девять дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием пешеходов произошли в подмосковной Балашихе с начала текущего года, говорится в сообщении отдела пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

«С начала 2020 года на территории обслуживания ОГИБДД зарегистрировано 9 ДТП с участием пешеходов, в которых 10 человек получили телесные повреждения. Основное количество ДТП с участием пешеходов совершаются по вине водителей, в основном – это нарушение правил проезда пешеходных переходов и переход пешеходами проезжей части вне пешеходного перехода», – говорится в сообщении.

Статистика аварийности свидетельствует о том, что не все серьезно относятся к собственной безопасности. Госавтоинспекция напоминает, что безопасность каждого участника дорожного движения, прежде всего, зависит от самого человека, его понимания необходимости правильного поведения на дорогах и желания соблюдать нормы дорожной безопасности.

«С приходом зимы водителям сложнее управлять транспортным средством. Появление пешеходов на проезжей части усложняет работу водителя. Пешеходы должны переходить проезжую часть только по пешеходным переходам и только там, где она хорошо просматривается в обе стороны. В местах, где движение регулируется светофором, нужно строго руководствоваться его сигналами, не выходить на проезжую часть, не убедившись, что все транспортные средства закончили проезд перекрестка», – добавляется в сообщении.

В темное время суток необходимо иметь на верхней одежде световозвращающие элементы. Их использование способствует значительному снижению аварийности на дорогах.

Госавтоинспекторы просят водителей помнить, что на нерегулируемом пешеходном переходе пешеход имеет преимущественное право в движении. Необходимо заблаговременно снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам. На регулируемых пешеходных переходах при включении разрешающего сигнала светофора нужно предоставить возможность пешеходам закончить переход проезжей части.

Если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или снизило скорость транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся в том же направлении, также обязаны остановиться или снизить скорость.