РИАМО - 3 фев. При средней ставке на вклады в российских банках 5,89% годовых, МТС Банк предлагает жителям Московского региона разместить средства по ставке 6,25% годовых, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

Со снижением ключевой ставки ЦБ продолжается и тенденция к снижению ставок по банковским депозитам для физических лиц. По данным ЦБ во второй декаде января 2020 года средняя максимальная ставка по вкладам в банках составила 5,89%.

«Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение и советуют жителям Московского региона обратить внимание на специальные сезонные вклады – в этом случае еще можно успеть разместить средства по ставке 6,25% годовых», - говорится в сообщении.

МТС Банк продлил сезонное предложение по вкладу «В вашу пользу» до 31 марта 2020 года в связи с высоким спросом. Процентная ставка по вкладу составляет 6,25% годовых и на сегодняшний день является максимальной среди всех вкладов банка.

По данным аналитиков МТС Банка, порядка 65% от общего числа открытых вкладов за два месяца приходится на данное предложение.

«У нас действительно привлекательное предложение. Сейчас на рынке ставки снижаются. На фоне этого вклад МТС Банка «В вашу пользу» со ставкой 6,25% годовых пользуется повышенным спросом», − подчеркнула руководитель стрима «Daily Banking. Карты. Вклады» МТС Банка Татьяна Ерамова.