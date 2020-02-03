РИАМО – 3 фев. Четырнадцатого февраля между Россией и Китаем прекращаются чартерные рейсы, с 4 февраля прибывающих из КНР будут временно пропускать только через аэропорт Шереметьево, сообщает ТАСС.

«Эвакуация 133 россиян из Китая запланирована силами ВКС на 3-5 февраля», — сказала зампред правительства РФ Татьяна Голикова.

Она добавила, что иностранцев, которые прилетают в Россию из КНР на самолетах, с 4 февраля временно будут пропускать только через Шереметьево.

В конце декабря в Китае произошла вспышка нового типа коронавируса. Инфекцией заразились уже более 17 тысяч человек. Умерли 362 человека, выздоровели 487. Два случая заболевания выявили в России.

РФ закрыла границу с Китаем.

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