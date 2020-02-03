РИАМО (МЫТИЩИ) - 3 фев. Посетителям библиотеки имени Дмитрия Кедрина в подмосковных Мытищах рассказали про творчество композитора Шопена, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Центральная библиотека имени Дмитрия Кедрина продолжает знакомить своих гостей с творчеством великих композиторов в клубе меломанов «Музыка нас связала». Очередная встреча была посвящена творчеству польского композитора и виртуозного пианиста ХIХ века Фредерика Шопена, неповторимая музыка которого отличается трепетностью, утонченностью, напевностью фортепиано», - говорится в сообщении.

Ведущая клуба Ирина Коваленко рассказала любителям музыки об интересных фактах жизненной и творческой биографии композитора, история жизни которого трогает до глубины души. Рассказ дополняли фрагменты музыкальных композиций Шопена - вальсов, этюдов, ноктюрнов, которые раскрыли лиричность, эмоциональность, нежность композитора, воплощенную в его музыке.