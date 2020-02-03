РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 фев. Жильцы одного из подъездов дома в микрорайоне Климовск Подольска покинули свои квартиры из-за странного запаха, сообщил «РИАМО в Подольске» житель дома.

Инцидент произошел в понедельник в одном из подъездов дома №6/7 на улице Мичурина в микрорайоне Климовск.

«Весь подъезд начал чувствовать странный запах, дети начали кашлять, а животных начало тошнить. Все вышли на улицу, оставшихся эвакуировали прибывшие на место пожарные. В итоге проверили газ – сказали опасности нет. На месте были сотрудники полиции и скорая помощь. Нам сказали, что хулиган распылил перцовый баллончик», – сказал житель.

Как пояснила сотрудница пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск, данный инцидент, действительно, имел место быть. Однако, причиной странного запаха был не перцовый баллончик, а отходы. Эвакуации не было. Жители по собственному желанию вышли на улицу.