РИАМО (МЫТИЩИ) – 3 фев. Воспитанники школы №27 горокруга Мытищи вошли в пятерку лучших на турнире по шахматам на Кубок РГСУ среди чемпионов школ, сообщается на сайте администрации городского округа.

В Москве завершились турниры на Кубок РГСУ среди чемпионов школ – Мемориал Журавского» в рамках крупнейшего российского шахматного фестиваля Moscow Open 2020. В соревнованиях, проходивших с 24 января по 1 февраля, приняли участие в общей сложности 720 юных шахматистов практически из всех регионов России, а также гости из Абхазии, Азербайджана, Армении, Киргизии и Узбекистана.

«Соревнования проводились в четырех возрастных категориях раздельно среди мальчиков и девочек. Делегация мытищинских школьных чемпионов состояла из 25 человек. Великолепные результаты показали учащиеся школы №27 Александр Абрамов (мальчики до 9 лет) и Борис Гусев (мальчики до 11 лет). Оба юных шахматиста набрали по 7 очков в 9 турах и заняли 5 место в своих турнирах. Артем Бардык (гимназия №16) в соревновании мальчиков до 11 лет набрал 6 очков и замкнул вторую десятку сильнейших. На половину очка отстал Роман Шаноян (школа №31), занявший 43 место», – говорится в сообщении.

Соревнование чемпионов школ считается неофициальным зимним детским первенством России по шахматам. В этом году в Москву приехали призеры первенств мира и Европы, чемпионы и призеры первенств России, детского Кубка России. Мытищинцам пришлось выдержать жесточайшую конкуренцию со стороны многочисленных соперников. В соревновании мальчиков до 11 лет играл 171 юный шахматист, а в турнире мальчиков до 9 лет – 178 детей.