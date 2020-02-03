РИАМО - 3 фев. В Коломенском городском округе на закрытом мусорном полигоне «Воловичи» начались инженерные изыскания для последующей рекультивации, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Полигон ТБО был закрыт 29 ноября 2019 года. По итогам проведения конкурсных процедур администрация заключила контракт с ООО «Геотехпроект» на проведение проектно-изыскательских работ. На полигоне 31 января провели инженерные изыскания.

«Сделано четыре геологические скважины для проведения химического исследования свалочного газа и его состава. Бурили на новом и на старом теле полигона для определения технологии дегазации. Сразу после того, как специалисты взяли пробы свалочного газа, отверстия затампонировали, а поверхность над ними дополнительно утрамбовали бульдозером», – сказал заместитель главы Коломенского городского округа Сергей Лысенко.

Он добавил, что по периметру санитарно-защитной зоны полигона и в близлежащих населенных пунктах также провели исследование воздуха.

«Такие исследования с Коломенским территориальным отделом Роспотребнадзора мы проводим регулярно, не реже одного раза в неделю. Пока не было ни одного превышения нормативных показателей, но в любом случае для разработки проекта представителям компании необходимо взять собственные пробы воздуха», – подчеркнул Лысенко.

После завершения инженерных изысканий компания «Геотехпроект» приступит к разработке проектной документации и санитарно-защитных зон. Проект будет представлен на публичных слушаниях. Затем его отправят на прохождение экологической экспертизы и государственной межведомственной экспертизы.

Полигон «Воловичи» эксплуатировался почти 30 лет с 1990 года, на нем осуществлялось размещение отходов IV-V класса опасности. Общий объем принятых за все время отходов оценивается 2,3 миллиона тонн.