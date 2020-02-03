РИАМО - 3 фев. Все неравнодушные люди могут помочь маленькому жителю подмосковного Одинцова Захару Каткову победить страшную болезнь - спинальную мышечную атрофию, которая может привести малыша к смерти.
Захар родился 20 февраля 2019 года. Болезнь проявилась, когда мальчику было 5,5 месяцев. Сейчас Захар не может самостоятельно сидеть и шевелить ножками. Без лечения у малыша начнутся проблемы с глотанием и дыханием, а дальше СМА приведет к летальному исходу. Но несмотря на то, что тело ребенка отказывается работать, у него полностью сохранен интеллект.
В России спинальная мышечная атрофия считается неизлечимым заболеванием, однако в США врачи вылечивают таких больных одним-единственным уколом препарата Zolgensma. Клиника выставила маме Захара счет в 159 миллионов рублей, собрать такую сумму ей одной не по силам. Поэтому волонтеры и благотворительный фонд «География добра» организовали сбор средств на лечение мальчика.
Сделать пожертвование на инъекцию Zolgensma для Захара можно на сайте фонда. Кроме того, 9 февраля в подмосковном Зарайске состоится благотворительный турнир по хоккею «Кубок добра» в поддержку мальчика.
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Всем добрый день! ❤️ Мы сейчас отдыхаем после бассейна, Захар сегодня в прекрасном расположении духа и занятие в бассейне прошло замечательно! Сейчас он спит, потом нас ждёт ещё массаж с гимнастикой! Продолжаю благодарить и буду всю жизнь благодарить всех, кто перечисляет деньги, ставит лайки, комментарии и репосты! Вы вселяете в нас ещё больше надежды на то, что мой Захарушка сможет получить лечение! Вечером размещу отчёт о поступлениях! ❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗ Реквизиты помощи: 💳Карта Сбербанка 5469 4000 4022 0332 привязана к номеру телефона 8-910-001-83-00 Ольга Владимировна К. 💳Карта Тинькофф 5536 9138 2645 6648 дядя Захара Александр Владимирович К. 💰Яндекс кошелек 4100110755961179 💰Qiwi кошелек +7 910-001-83-00 По всем интересующим вопросам звоните +7 910-001-83-00 мама Захара Ольга @katkova__olga #помогиЗахарке #Захар_живи #срочныйсбор #благотворительность #серебряныепруды #одинцово#смайликЗахар#спинраза#золгенсма#zolgensma#sma#familysma#лузовицы#зарайск#коломна#венев#помодемвсеммирож#михайлов#рязань#внииссок
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