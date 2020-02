View this post on Instagram

Всем добрый день! ❤️ Мы сейчас отдыхаем после бассейна, Захар сегодня в прекрасном расположении духа и занятие в бассейне прошло замечательно! Сейчас он спит, потом нас ждёт ещё массаж с гимнастикой! Продолжаю благодарить и буду всю жизнь благодарить всех, кто перечисляет деньги, ставит лайки, комментарии и репосты! Вы вселяете в нас ещё больше надежды на то, что мой Захарушка сможет получить лечение! Вечером размещу отчёт о поступлениях! ❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗❗ Реквизиты помощи: 💳Карта Сбербанка 5469 4000 4022 0332 привязана к номеру телефона 8-910-001-83-00 Ольга Владимировна К. 💳Карта Тинькофф 5536 9138 2645 6648 дядя Захара Александр Владимирович К. 💰Яндекс кошелек 4100110755961179 💰Qiwi кошелек +7​ 910-001-83-00 По всем интересующим вопросам звоните +7 910-001-83-00 мама Захара Ольга @katkova__olga #помогиЗахарке #Захар_живи #срочныйсбор #благотворительность #серебряныепруды #одинцово#смайликЗахар#спинраза#золгенсма#zolgensma#sma#familysma#лузовицы#зарайск#коломна#венев#помодемвсеммирож#михайлов#рязань#внииссок