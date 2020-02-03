РИАМО - 3 фев. Все неравнодушные люди могут помочь маленькому жителю подмосковного Одинцова Захару Каткову победить страшную болезнь - спинальную мышечную атрофию, которая может привести малыша к смерти.

Захар родился 20 февраля 2019 года. Болезнь проявилась, когда мальчику было 5,5 месяцев. Сейчас Захар не может самостоятельно сидеть и шевелить ножками. Без лечения у малыша начнутся проблемы с глотанием и дыханием, а дальше СМА приведет к летальному исходу. Но несмотря на то, что тело ребенка отказывается работать, у него полностью сохранен интеллект.

В России спинальная мышечная атрофия считается неизлечимым заболеванием, однако в США врачи вылечивают таких больных одним-единственным уколом препарата Zolgensma. Клиника выставила маме Захара счет в 159 миллионов рублей, собрать такую сумму ей одной не по силам. Поэтому волонтеры и благотворительный фонд «География добра» организовали сбор средств на лечение мальчика.

Сделать пожертвование на инъекцию Zolgensma для Захара можно на сайте фонда. Кроме того, 9 февраля в подмосковном Зарайске состоится благотворительный турнир по хоккею «Кубок добра» в поддержку мальчика.