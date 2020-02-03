РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 3 фев. Полицейские МУ МВД России «Люберецкое» с понедельника проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Наркопритон» по выявлению фактов предоставления помещений для потребления наркотических средств, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«С 3 по 13 февраля на территории обслуживания МУ МВД России «Люберецкое» проводится оперативно-профилактическая операция «Наркопритон». Целью мероприятия является противодействие незаконному обороту наркотиков, установление и пресечение деятельности лиц, причастных к организации или содержанию притонов, систематическому предоставлению помещений для потребления наркотических средств и психотропных веществ», – говорится в сообщении.

Жителей Люберец просят сообщать обо всех фактах, имеющих отношение к борьбе с наркопреступлениями, по телефонам: 8(495)609-49-52 – дежурная часть ГУ МВД России по Московской области; 8(495)692-70-66 – телефон доверия ГУ МВД России по Московской области; 8(495)554-93-94 – дежурная часть МУ МВД России «Люберецкое»; 8(903)710-42-78 – телефон горячей линии МУ МВД России «Люберецкое».