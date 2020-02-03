РИАМО - 3 фев. Студенты Московского Губернского колледжа искусств стали лауреатами международного конкурса-фестиваля «Зажигаем новые звезды» проекта творческого развития детей и молодежи «Город фестивалей», который прошел в Москве, сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Более 200 талантливых конкурсантов приняли участие в международном многожанровом конкурсе-фестивале.

«В жаркой борьбе Гран-при конкурса в номинации «Эстрадный вокал» завоевала Валерия Лебедь. В молодежной категории звание лауреата первой степени разделили Свиридова Юлия и Журавлев Даниил», – отмечается в материале.

В старшей возрастной группе лауреатом первой степени стала Худых Александра, а второй степени – Гарифьянов Рустем. В инструментальном исполнительстве звание лауреатов первой степени удостоены: Елена Топчу (фортепиано), Валерия Балхина (скрипка) и Ширин Хамдамова (скрипка).

Организаторы отметили высокий уровень подготовки конкурсантов и вручили преподавателям: Беляевой Л.В., Рамазановой К.С., Реневой А.Н. благодарственные письма.