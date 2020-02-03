РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 фев. Около 90 километров региональных дорог на территории Люберец обработали песко-соляной смесью, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«На минувшей неделе проведены работы по механизированной уборке дорог и придорожной полосы, мойке остановочных павильонов, уборке посадочных площадок, монтажу дорожных знаков и ямочному ремонту. Также песко-соляной смесью обработано 89 километров дорожной сети», - сказал руководитель отдела Раменского подразделения Мосавтодора Валерий Марисов.

Он отметил, что при выполнении данных работ было задействовано 40 рабочих и 28 единиц спецтехники. Всего за неделю утилизировано 48 кубометров мусора, с дорог убрано 19 кубометров смета.