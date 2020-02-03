РИАМО - 3 фев. В Подмосковье стартовал прием заявок на участие в федеральной программе «Земский учитель», документы принимаются до 15 апреля включительно, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

По словам министра образования региона Ирины Каклюгиной, основными критериями для отбора претендентов на конкурсной основе являются: возраст до 55 лет и наличие среднего профессионального или высшего образования, отвечающего квалификационным требованиям и профессиональным стандартам включительно.

«В этом году мы привлечем 37 специалистов в села и малые города. Таким образом компенсируем нехватку специалистов на данных территориях, что поднимет образование на качественно новый уровень. Все учителя получат единовременные компенсационные выплаты в размере 1 миллиона рублей», – отметила министр.

С информацией о вакантных должностях учителей в образовательных организациях Московской области, можно ознакомиться на Всероссийском информационном портале «Земский учитель».

Подробные условия участия в программе можно найти на сайте Минобразования МО в разделе «Деятельность/Мероприятия /Земский учитель».