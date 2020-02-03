РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 фев. Мобильные приемные партии ЛДПР в подмосковном Подольске 4 февраля проведут прием граждан по трем адресам, в ходе приема будут работать юристы и помощники депутатов, сообщается в группе «ЛДПР Подольская ячейка» в соцсети «ВКонтакте».

«Общественная приемная Владимира Жириновского 4 февраля проведет выездной прием граждан в городском округе Подольск. Мобильные приемные ЛДПР будут работать сразу по трем адресам: микрорайон Львовский, около ДК «Металлург» с 11:00; в микрорайоне Климовск, около ДК «Машиностроитель» с 12:00 и в сквере Поколений Подольска, около фонтана с 12:00», – говорится в сообщении.

В период работы мобильных общественных приемных жители смогут пообщаться с юристами, задать им интересующие вопросы, оставить обращения на имя лидера партии Владимира Жириновского, а также депутатов Госдумы и Мособлдумы от партии ЛДПР, чьи помощники также будут присутствовать на местах приема граждан.