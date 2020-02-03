РИАМО - 3 фев. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне «Мособлкино» расширило свой репертуар новыми документальными и художественными фильмами военно-патриотической тематики, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«С февраля в рамках сотрудничества по проведению бесплатных социально-просветительских кинопоказов в закрытых помещениях муниципальные учреждения культуры и образования Подмосковья смогут дополнить свои мероприятия киносеансами новых российских художественных лент о войне», - говорится в сообщении.

В частности, к просмотру предлагается фильм режиссера Алексея Федорченко 2018 года «Война Анны». Лента рассказывает об одинокой девочке, семью которой расселяли, о том, как она выживала после этой трагедии в течение двух лет.

Также в репертуар включили фильм режиссера Александра Галибина 2019 года «Сестренка». Действие картины разворачивается в годы ВОВ. Осиротевшая украинская девочка, которую нашли в разоренном доме, обретает приют и новую семью в башкирской деревне.

Еще в репертуар включили картины «Коридор бессмертия», «Экспозиция войны», «Дни русского «Ура!», «Великие битвы Великой Отечественной», «Герои Великой Победы», «Герои Великой Победы».