РИАМО - 3 фев. Российская компания ООО «Мортех» наладит производство скоростных судов на подводных крыльях в особой экономической зоне технико-внедренческого типа «Дубна», говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«Суть проекта – создание плавательных аппаратов. Основное преимущество плавательного средства Falco – катамаранная конструкция и наличие подводного крыла, размещенного в нише водоотводного канала. Такая конструкция позволяет значительно снизить нагрузку на двигатель за счет минимально смоченной поверхности. Кроме того, использование композитов, изготовленных инновационными методами, позволяет снизить вес конструкции при увеличении ее прочности», – сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

По его словам, запуск производства запланирован на вторую половину 2021 года. Начало коммерческой деятельности запланировано в течение 6-8 месяцев после запуска производства. Инвестиции в проект составят 481 миллион рублей. Также планируется создать 32 рабочих места.

Корпорация развития Московской области осуществила подбор площадки для реализации проекта и консультировала компанию «Мортех» по вопросам получения мер поддержки от региона.

«Потенциал роста у «Мортех» высокий – компания может занять до 10% рынка в денежном выражении. Производство подобной продукции в РФ фактически отсутствует, поэтому предполагается высокий спрос при конкурентоспособной стоимости. Также проект является социально значимым, так как продукция может быть востребована как оборонным комплексом, так и гражданским населением», – отметил замгендиректора КРМО Александр Федоров.

Беспилотная платформа Falco предназначена для выполнения широкого круга задач, в том числе рутинных и опасных для человека. Катера готовы выполнять боевые задачи, не подвергая риску здоровье моряков и ценное оборудование. У «Мортех» имеются предварительные соглашения о поставках продукции в ВМФ РФ и ССО РФ. В ближайшее время компания готова приступить к разработке технического задания и эскизных проектов на изделия, предполагаемые к созданию и выпуску.