РИАМО - 3 фев. Столичный Басманный суд 5 февраля рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения в отношении предпринимателя Бориса Минца по делу о многомиллионной растрате, сообщил РИАМО в понедельник представитель суда.

Ранее Басманный районный суд заочно арестовал сыновьей Минца – Дмитрия и Александра. СК ходатайствовал об избрании аналогичной меры пресечения и в отношении самого бизнесмена.

«В связи с чрезвычайной ситуацией, связанной с поступлением сообщения о минировании здания суда, судебное заседание по рассмотрению ходатайства следователя об избрании меры пресечения в отношении Б. И. Минца перенесено на 5 февраля 2020 года», - сказал собеседник агентства.

В 2017 году Минц входил в число богатейших россиян по версии журнала Forbes. Его состояние оценивалось в 1,3 миллиарда долларов. По данным СМИ, экс-совладелец банка «Открытие» покинул Россию и в настоящее время находится с семьей в Великобритании.