РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 фев. Городской округ Подольск вошел в число крупнейших муниципалитетов Московской области по численности жителей и показателям социально-экономического развития, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Городской округ Подольск входит в число крупнейших муниципалитетов региона по численности населения и основным показателям социально-экономического развития. По итогам 2019 года сохраняется рост, опережающий темпы инфляции, по обороту организаций (индекс 127%), отгрузке товаров по промышленным видам деятельности (индекс 106%), розничному товарообороту (индекс 115%)», – говорится в сообщении.

В настоящее время Подольск является третьим по численности населения в Московской области, а также вторым в регионе по численности работающих на крупных и средних предприятиях и четвертым по объемам выпуска промышленной продукции.